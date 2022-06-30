Православная Церковь в Америке приветствовала отмену конституционного права на аборт в Соединённых Штатах…

Митрополита всей Америки и Канады Тихон: Решение Верховного суда США не может не радовать всех православных

Митрополит всей Америки и Канады Тихон поддержал решение Верховного суда США об отмене конституционного права на аборты, сообщает Интерфакс.

Верховный суд США 24 июня 2022 года отменил постановление по делу «Роу против Уэйда» от 1973 года, дававшее конституционные гарантии на аборты. Решение суда подверг жесткой критике президент Джо Байден. В свою очередь его предшественник Дональд Трамп поддержал это решение, назвав его «огромной победой для всего поколения».

«Достоинство нерождённых детей будет признано законом, обеспечивая им защиту от насилия и смерти в лоне матери», — говорится в опубликованном послании главы Православной Церкви в Америке архиереям, духовенству и верующим.

По словам митрополита Тихона, с самых давних пор пастыри Церкви учили, что аборты — это «нарушение святости человеческой жизни и оскорбление Бога». Таким образом, считает он, упомянутое решение Верховного суда «должно радовать всех православных».

Вместе с тем, считает владыка, решение суда отменить право на аборты является «лишь первым шагом в построении культуры и общества, которые безоговорочно ценят человеческую жизнь». Предстоятель Православной Церкви в Америке призвал молиться, чтобы Господь дал политическим лидерам США «мудрость и благоразумие, укрепляя их в добрых намерениях».

«Пусть это решение суда станет для нас поводом ещё горячее любить всех наших ближних: нерождённых детей, матерей, семьи, людей всех политических убеждений, счастливых и гневающихся, ликующих и страдающих», — говорится в послании.

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