29 июня 2022 года в Успенском Вышенском женском монастыре Скопинской епархии (Шацкий район Рязанской области) прошли торжества по случаю 20-летия перенесения в обитель из села Эммануиловка мощей святителя Феофана, Затворника Вышенского, сообщает Патриархия.Ru.

Божественную литургию в Успенском соборе монастыря возглавил митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий в сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Павла, управляющего делами Московской Патриархии митрополита Воскресенского Дионисия, митрополита Иваново-Вознесенского и Вичугского Иосифа, митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия, митрополита Рязанского и Михайловского Марка, митрополита Саранского и Мордовского Зиновия, митрополита Владивостокского и Приморского Владимира, епископа Краснослободского и Темниковского Климента, епископа Скопинского и Шацкого Питирима, епископа Волжского и Сернурского Феофана, епископа Касимовского и Сасовского Василия, епископа Луховицкого Евфимия и многочисленного духовенства.

За Литургией молились настоятельница обители игумения Вера (Ровчан) с насельницами монастыря, духовенство, монашествующие и многочисленные паломники.

По окончании Литургии был совершен молебен с Крестным ходом со святыми мощами святителя Феофана Затворника.

С приветственным словом к собравшимся обратился митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Было также зачитано поздравление полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе И.О. Щеголева. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк огласил приветствие врио губернатора Рязанской области П.В. Малкова. Епископ Скопинский и Шацкий Питирим передал присутствующим слова поздравления губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова.

В память о знаменательном событии настоятельница Вышенского Успенского монастыря игумения Вера (Ровчан) вручила архипастырям подарки.

После завершения торжественной части состоялось совещание рабочей группы по подготовке празднования 400-летия со дня основания Успенского Вышенского монастыря.

Мощи Феофана Затворника были обретены в начале 70-х годов. Сначала их перенесли в Троице-Сергиеву лавру, где они оставались до прославления святителя Феофана на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 1988 года. После святыню перенесли в ближайший к Вышенскому монастырю храм — церковь преподобного Сергия Радонежского в селе Эммануиловка. В 2002 году многотысячный крестный ход с мощами святителя направился на Вышу и у ворот монастыря был встречен Святейшим Патриархом Алексием II. Кульминацией торжеств стала праздничная утреня, совершенная Патриархом возле Успенской церкви перед ракой с мощами святителя Феофана.

В память об этом событии было принято решение совершать празднование перенесения мощей святителя Феофана, Затворника Вышенского, на общецерковном уровне — 29 июня.

Русская линия