Более 40 богослужебных и приходских зданий повреждены обстрелами в Северодонецкой епархии УПЦ…

После окончания военных действий на Донбассе придётся восстанавливать десятки святынь

Более 40 храмов, часовен и других приходских помещений повреждены, разбиты, разрушены или сгорели в результате военных действий на территории Северодонецкой епархии Украинской Православной Церкви, сообщает портал «Православная жизнь».

«Масштаб разрушений святынь колоссальный, как и в целом всей инфраструктуры нашего региона, поэтому сложно даже представить, сколько нужно времени и средств, чтобы восстановить всё. Объективно говоря, это означает заново отстроить», — передает слова митрополита Северодонецкого и Старобельского Никодима пресс-служба епархии.

По имеющимся на сегодня данным за время военных действий от обстрелов пострадали:

— Епархиальное Управление Северодонецкой епархии;

— Христо-Рождественский кафедральный собор г. Северодонецк;

— Второй Митрофановский храм г. Лисичанск и воскресная школа;

— Свято-Троицкий храм пгт Троицкое;

— Тихвинский храм г. Лисичанск и часовня в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (на территории храма);

— храм благоверных князей Бориса и Глеба г. Новодружеск;

— приход блаженной Матроны Московской г. Рубежное — приспособленное помещение для совершения богослужений и новостроящийся храм;

— храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Северодонецк;

— Ильинский мужской монастырь с. Варваровка — два храма обители. Полностью сгорел братский корпус и подсобные помещения;

— храм святителя Луки Крымского г. Рубежное;

— храм Архистратига Михаила с. Кудряшовка;

— Николаевский храм г. Попасная;

— Свято-Троицкий храм с. Троицкое;

— Воскресенский храм г. Золотое — храм и приходской дом;

— Георгиевский храм г. Рубежное — приспособленное помещение для совершения богослужений и новостроящийся храм;

— Свято-Духовский храм г. Ирмино;

— Трехсвятительский храм г. Попасная;

— храм в честь Почаевской иконы Божией Матери и храм преподобного Серафима Саровского г. Рубежное;

— Георгиевский храм пгт Камышеваха — храм и корпус (дом для престарелых);

— Введенский храм пос. Новотошковское;

— Николаевская часовня и часовня преподобного Серафима Саровского при въезде в г. Северодонецк;

— храм святителя Феодосия Черниговского с. Михайловка;

— Успенский храм г. Горское — храм и приходской дом;

— храм великомученицы Варвары г. Лисичанск;

— Николаевский храм пос. Воеводовка г. Северодонецк;

— Николаевский храм с. Николаевка;

— храм святителя Иоасафа Белгородского с. Врубовка;

— Кресто-Воздвиженский храм пос. Лесная Дача г. Северодонецк;

— храм в честь иконы Божией Матери «Умиление» г. Северодонецк.

Точное количество и характер повреждений пока установить невозможно, поскольку в некоторых населенных пунктах обстрелы ещё продолжаются, отмечают в епархии.

Русская линия