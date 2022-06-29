Премьер-министр Черногории Дритан Абазович намерен подписать документ, несмотря на критику со стороны оппозиции и ряда своих соратников…

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович заявил, что подпишет «фундаментальное соглашение» с Сербской Православной Церковью, несмотря на критику документа со стороны правящей политической коалиции, сообщает Благовест-инфо.

Проект соглашения был опубликован 28 июня и подвергся критике со стороны крупнейшей в правящей коалиции Демократической партии социалистов, а также Социал-демократической партии. По мнению политиков из этих партий, соглашение предлагает Церкви слишком благоприятные условия.

Однако Абазович заявил, что правящая коалиция была ознакомлена с проектом договора до публикации и не высказала возражений по его содержанию. «Правительство закроет этот вопрос, — цитирует заявление Абазовича сайт BalkanInsight. — Пока я премьер-министр, моим приоритетом будут интересы государства, а не интересы той или иной партии».

Ранее власти Черногории подписали «фундаментальные соглашения» с Католической Церковью (2011), иудейской и мусульманской общинами (2012), однако с СПЦ — самой многочисленной религиозной организацией в стране — такой договор пока подписан не был.

Согласно проекту соглашения, правительство Черногории обязано зарегистрировать все православные храмы и монастыри в стране как собственность Сербской Церкви, а также начать процесс реституции церковной собственности, конфискованной югославскими властями после Второй мировой войны. Власти также не будут иметь права разрешать строительство новых православных церквей без одобрения СПЦ. Церковь сможет без одобрения правительства распоряжаться принадлежащими ей памятниками истории и культуры — при условии соблюдения законов о культурном наследии. Соглашение также разрешает введение православного религиозного образования в государственных школах.

Соглашение поддерживает просербская оппозиционная партия Демократический фронт. ДПС и СДП, часто обвиняющие СПЦ в продвижении сербского национализма, заявляют, что если Абазович подпишет соглашение, не заручившись консенсусом в парламенте, правительству может быть объявлен вотум недоверия.

Согласно переписи населения 2011 года, 72% жителей Черногории считают себя православными христианами. 70% православных принадлежат к СПЦ, еще 30% – к непризнанной Черногорской Православной Церкви. Мусульмане составляют 20% населения.

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