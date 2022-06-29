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Сводка новостей от 29 июня 2022

Американские дипломаты начали работать с Иерусалимским Патриархом Феофилом
Посол США в Греции Джордж Цунис посетил Иерусалим и пригласил главу Иерусалимского Патриархата посетить Афины…

Иерусалимский Патриарх Феофил и посол США в Греции Джордж ЦунисВсе последние месяцы российская дипломатия активно поддерживала контакты с Иерусалимским Патриархатом и всячески старалась помочь Иерусалимскому Патриарху Феофилу решить проблему церковной недвижимости, захваченной в настоящее время израильскими иудеями. Однако, решить эту проблему пока не удалось.

На этом фоне власти США решили активизировать свои действия в направлении церковного Иерусалима. Так 29 июня 2022 года посол Соединенных Штатов Америки в Греции Джордж Цунис посетил Иерусалимский Патриархат. Об этом сообщает портал «OrthodoxTimes».

По данным греческого издания, американского посла тепло приветствовали Иерусалимский Патриарх Феофил.

Его Блаженство проинформировал посла о долгосрочной миссии Патриархата — паломнической, образовательной, пастырской, культурной и миротворческой — в Старом городе Иерусалима и в Храме Гроба Господня в его юрисдикции в Израиле, Иордании, Палестинской автономии и в Катаре.

Своей миссией Патриархат поддерживает свою паству, всех христиан и существующие правительства, чтобы они могли снизить напряженность и справиться с проблемами, вызванными действиями радикальных иудеев против христиан.

В завершение визита Цунис подарил Патриарху Феофилу символ Министерства иностранных дел США — серебряный горшок. В свою очередь, Его Блаженство подарил послу серебряную икону и кресты для его жены и детей.

Поблагодарив Патриарха Феофила, американский посол пригласил его посетить Афины.

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