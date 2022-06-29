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Сводка новостей от 29 июня 2022

День семьи, любви и верности в России стал официальным государственным праздником
Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин…

8 июля – День семьи, любви и верностиУказом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 28 июня 2022 года в России установлен День семьи, любви и верности, сообщает Патриархия.Ru.

«В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи постановляю установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля», — говорится в тексте указа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В день праздника, 8 июля, Русская Православная Церковь почитает память благоверных князя Петра, в иночестве Давида, и княгини Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских, чудотворцев, которые являются покровителями брака.

Впервые всероссийское празднование Дня семьи, любви и верности прошло 8 июля 2008 года, его организатором стал Фонд социально-культурных инициатив, возглавляемый С.В. Медведевой. Главные торжества по традиции проходят в Муроме Владимирской области.

Теперь в этот день в России будет официально отмечаться государственный праздник.

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