Русская линия
Сводка новостей от 29 июня 2022

За уклонение в раскол и создание параллельных церковных структур
В Литве извергнуты из сана четверо священнослужителей Виленской и Литовской епархии…

Митрополит Виленский и Литовский ИннокентийМитрополит Виленский и Литовский Иннокентий своими указами лишил священного сана бывших священнослужителей Виталия Моцкуса, Виталия Даупараса, Георгия Ананьева и Владимира Селявко, сообщает Интерфакс.

Виленская и Литовская епархия Русской Православной Церкви сообщает, что решения об извержении из сана пресвитера были приняты правящим архиереем на основании заключения Епархиального церковного суда, признавшего теперь уже бывших клириков виновными в совершении канонических преступлений.

«Суд установил, что Моцкус, Даупарас, Ананьев и Селявко в сотрудничестве с представителями государственной власти предприняли активные действия по созданию в Литве параллельной церковной структуры в юрисдикции Константинопольского Патриархата», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что церковный суд рассматривал деяния Моцкуса, Даупараса, Ананьева и Селявко исключительно в плоскости церковно-канонического права. «Никакого отношения к политике и к текущим международным событиям решение суда не имеет», — сказано в сообщении.

На минувшей неделе митрополит Иннокентий своим указом лишил сана священника Георгия (Гинтараса) Сунгайлу, который в апреле был освобождён от должности и стремился к отделению от Русской Православной Церкви.

Русская линия

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За уклонение в раскол и создание параллельных церковных структур
В Литве извергнуты из сана четверо священнослужителей Виленской и Литовской епархии...

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