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Сводка новостей от 29 июня 2022

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял представителя Русской Православной Церкви
Митрополит Будапештский Иларион ещё раз выразил благодарность за твёрдую позицию страны относительно недопустимости включения имени Патриарха Московского в санкционный список Евросоюза…

Митрополит Иларион и Виктор Орбан27 июня 2022 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своей рабочей резиденции принял митрополита Будапештского и Венгерского Илариона, сообщает Патриархия.Ru.

Глава венгерского правительства, недавно получивший мандат на новый четырехлетний срок, поздравил митрополита Илариона, с которым знаком на протяжении многих лет, с назначением на Будапештско-Венгерскую кафедру и выразил надежду на укрепление взаимодействия православных верующих Венгрии с представителями иных конфессий.

Митрополит Иларион передал премьер-министру Венгрии приветствие Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и выразил благодарность за твердую позицию страны относительно недопустимости включения имени Патриарха Московского в санкционный список Евросоюза. Управляющий Будапештско-Венгерской епархии рассказал о ходе реставрационных работ в Успенском кафедральном соборе и других храмах епархии, осуществляемых на средства, выделенные государством.

В ходе беседы состоялось обсуждение планов дальнейшего взаимодействия Будапештско-Венгерской епархии Московского патриархата с Венгрией и иных вопросов, представляющих взаимный интерес.

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