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Сводка новостей от 27 июня 2022

Монах Амфилохий (Козаков) подорвался на мине
Насельник Николо-Васильевского монастыря под Волновахой госпитализирован с ранением ног…

монах Амфилохий (Козаков)25 июня 2022 года под Волновахой около Успенского Николо-Васильевского монастыря Донецкой епархии на противопехотной мине подорвался монах Амфилохий (Козаков), сообщает Патриархия.Ru со ссылкой на Тelegram-канал обители.

Насельник монастыря получил серьёзные ранения ног. В настоящее время отец Амфилохий находится в Докучаевской больнице.

«Братья и сестры, кто может по месту навестить нашего брата — будем благодарны. Будьте осторожны. Не ходите в районе военных действий, не трогайте опасные предметы, разорвавшиеся или нет. Без особой необходимости не покидайте убежище. Берегите себя и ваших близких», — говорится в сообщении монастыря.

Отец Амфилохий много лет трудится на скотном дворе монастыря.

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