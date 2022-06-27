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Сводка новостей от 27 июня 2022

Сербский Патриарх Порфирий прибыл в Косово
Предстоятель Сербской Церкви возглавит торжества в честь Косовской битвы…

Сербский Патриарх Порфирий прибыл в КосовоСербский Патриарх Порфирий прибыл на празднование Видовдана, дня Косовской битвы, в Косово. Вечером 27 июня он приехал в монастырь Грачаницу, где его встречал правящий епископ Рашко-Призренский Феодосий, сообщает Православие.Ru.

Во дворе монастыря в этот вечер был устроен традиционный праздничный концерт.

28 июня Патриарх Порфирий возглавит Божественную литургию в монастыре Грачаница.

Вечером 27 июня на торжества уже прибыли митрополиты Черногорско-Приморский Иоанникий и Дабробоснийский Хризостом, епископы Милешевский Афанасий, Тимокский Иларион, Австралийско-Новозеландский Силуан и Стобийский Давид, а также архиепископ Охридский и митрополит Скопский Иоанн.

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