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Сводка новостей от 27 июня 2022

Катар встал на защиту традиционных ценностей
Катарские власти предупредили, что не потерпят у себя во время Чемпионата мира по футболу блуда, пьянства и пропаганды содомии…

Катра КатараНа Чемпионате мира по футболу, который пройдёт в Катаре с 18 ноября по 21 декабря 2022 года, гостям страны придётся соблюдать законы Катара в отношении моральных норм и употребления алкоголя, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на Daily Star.

Верховный комитет Катара по проведению Чемпионата мира по футболу 2022 года предупредил о действующих в стране строгих законах. «Катар — консервативная страна, и публичные проявления привязанности не одобряются независимо от сексуальной ориентации», — говорится в заявлении комитета.

Председатель Национального контртеррористического комитета МВД Катара Абдулазиз Абдулла Аль-Ансари сказал, что власти страны будут жёстко пресекать все непотребства, виновным в которых придётся отвечать по всей строгости закона.

За блуд и содомию в Катаре можно получить тюремное заключение на срок до семи лет, напомнили в Daily Star. Официальные лица ФИФА подтвердили, что исключений для гостей из других стран не будет. По информации ФИФА, фанатам с разными фамилиями запрещено бронировать один номер на двоих.

«Секс абсолютно исключен из меню, если только вы не придете как муж и жена. Все должны помнить об этом, если не хотят застрять в тюрьме. Фанаты должны быть готовы», — заявили в полиции Катара.

Строго запрещены также распитие алкоголя в публичных местах и вечеринки после игр.

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