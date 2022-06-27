Русская линия
Сводка новостей от 27 июня 2022

Вслед за абортами Верховный суд США может отказаться защищать содомию и контрацепцию
В США могут пересмотреть постановления, которые защищают «однополые браки» и гарантируют доступ американцев к противозачаточным средствам…

Верховный суд СШАРешение Верховного суда США, который отменил 50-летний прецедент, защищающий беспрекословное право на аборты, может привести к отмене не менее скандальных постановлений, сообщает телеканал «Царьград»

После отмены прецедента в пресс-службе Верховного суда США заявили, что пересмотру можно подвергнуть и постановления, защищающие «однополые браки» и доступ американцев к противозачаточным средствам. К такому анализу призвал своих коллег судья Верховного суда Кларенс Томас.

При этом, как и в случае с абортами, само по себе решение Верховного суда ничего не изменит и просто передаст эти вопросы в ведение штатов.

Но такой посыл со стороны Томаса — неявное приглашение консервативным законодателям в отдельных штатах принять закон, который может противоречить прошлым решениям Верховного суда, с прицелом на то, что этот суд может отменить эти решения, передаёт CNBC.

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Вслед за абортами Верховный суд США может отказаться защищать содомию и контрацепцию
В США могут пересмотреть постановления, которые защищают «однополые браки» и гарантируют доступ американцев к противозачаточным средствам...

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