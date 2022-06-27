Пожар в лесном массиве в районе Агиос Андреас на мысе Арапис в северной части полуострова тушат более сотни пожарных…

Лес горит на Святой Горе Афон, огонь тушат более сотни пожарных, 35 единиц наземной техники и шесть самолетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пожарную службу Греции.

Пожар в лесном массиве в районе Агиос Андреас на мысе Арапис, в северной части полуострова, начался поздно вечером в пятницу.

На месте работают 112 пожарных, пять пеших групп, 35 машин, а с воздуха действуют шесть самолетов и два вертолета, сообщила пожарная служба.

Сообщений об угрозе монастырям не поступало. Причины пожара пока неизвестны.

На Афоне расположена автономная монашеская республики. Здесь находятся 20 монастырей и десятки скитов. Афон считается центром православного монашества. Святая гора Афон является особой самоуправляемой административной единицей в составе Греции.

В последние годы лесные пожары здесь стали частым явлением.

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