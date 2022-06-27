Предстоятель Русской Православной Церкви добродушно отреагировал на своё падение во время богослужения в храме святых Петра и Февронии в Новороссийске…

25 июня 2022 года Предстоятель Русской Православной Церкви в ходе своего визита в Новороссийскую епархию совершил чин великого освящения новопостроенного храма в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в Новороссийске и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

Эти торжества были омрачены внезапным падением Святейшего Патриарха Кирилла прямо во время богослужения. При этом сам Предстоятель добродушно отнёсся к этому искушению, сообщает Интерфакс.

«То, что я сегодня упал, ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики», — с улыбкой сказал Патриарх Кирилл, обращаясь к собравшимся после службы.

Он отметил, что падение не имело последствий для его здоровья. «Зато все вы запомните, конечно, сегодняшний день, как и я его запомню, но с радостью, благодарением ко всем вам, что вашими трудами был построен этот храм», — добавил Патриарх Кирилл.

Конечно, законы физики действуют на Земле непреложно, но с духовной точки зрения вряд ли только физикой можно объяснить падение Предстоятеля, о котором ежедневно молится вся полнота Русской Православной Церкви. Во всяком случае, такие искушения не могут не вызвать некоторого беспокойства у верующих.

Впрочем, трактовок этого знамения может быть тысячи. Почему Господь попустил «Великому Господу и Отцу нашему» перенести такое искушение — это вопрос, ответ на который могут дать Патриарший духовник или православные подвижники, живущие глубокой духовной жизнью и имеющие особое откровение Божие.

Мы же не можем не обратить внимание, что единственный храм, в котором произошло падение нашего Патриарха, — это храм святых покровителей семьи, любви и верности — благоверных Петра и Февронии. Можно ли считать это случайностью? Вряд ли.

Все сейчас ужасаются тем количеством жертв, которые сегодня несут военные действия на Донбассе и на Украине. Однако, на этом фоне мы забываем, что каждый день в тихих медицинских кабинетах по всей России и Украине продолжают уничтожаться сотни тысяч ни в чём неповинных нерождённых детей, и этого ужаса никто не хочет даже замечать. А ведь кровь этих младенцев постоянно вопиет к Богу.

Русская Православная Церковь вот уже многие годы настаивает хотя бы на выводе абортов из системы ОМС в России, но, к сожалению, так и не достигла желаемого результата. Нынешнее искушение в храме Петра и Февронии — это, как нам кажется, ещё один повод обратить особое внимание на этот вопрос.

Совсем недавно Верховный суд США отказался защищать право на аборты и в некоторых американских штатах уже полностью запретили «прерывание беременности». Тем временем, в вымирающей и противостоящей США России власти продолжают выделять деньги на убийство нерождённых младенцев. На этом фоне возникает вопрос: какие ценности мы защищаем и чем хотим привлечь на свою сторону другие страны мира?

Удивительно ли, что святые Петр и Феврония вновь стали на защиту семьи и искушением с Патриархом напомнили нам об этом.

Русская линия