Управляющий Овручской епархией УПЦ обратился в полицию в связи с многочисленными угрозами священникам со стороны сторонников «ПЦУ»…

14 апреля 2022 года митрополит Овручский и Коростенский Виссарион направил председателю Житомирской обладминистрации, начальнику облуправления Национальной полиции и депутатам местных советов открытое письмо. Текст обращения разместили на сайте Овручской епархии, сообщает «Союз православных журналистов».

Ещё 28 марта 2022 года из управления Овручской епархии Украинской Православной Церкви неизвестные вывезли богослужебные и церковные книги на церковнославянском и русском языках, воспользовавшись отсутствием митрополита. Литературу они изъяли в присутствии полиции. Владыка подчеркнул, что книги приобретены по просьбе и на пожертвования верующих.

Митрополит Виссарион призвал всех причастных покаяться и вернуть книги обратно в епархиальное управление. Он добавил: «Эти люди <…> совершили безнравственный греховный поступок, который является вызовом Богу и нашим верующим».

Владыка сообщил, что такие же акции и угрозы священникам зафиксированы в городе Радомышль, в селах Рыжаны, Першотравневое, Иршанск, Селец, Девошин, Небеж, Грушки. «Такими действиями хотят священников заставить перейти в ПЦУ». — отметил владыка.

В заключение архипастырь напомнил слова из 2-го Послания Апостола Павла к коринфянам: «ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое» и процитировал Евангелие от Матфея: «Бог воздаст каждому по делам его».

Письмо архиерея подписали духовенство и миряне Овручской епархии УПЦ.

Пресс-служба Овручской епархии прокомментировала обращение митрополита Виссариона: «Местным властям, выступающим против УПЦ, напоминаем: Украинская Православная Церковь административно и финансово независима; согласно уставу Церкви люди, не являющиеся членами прихода, не имеют права решать вопросы внутреннего уклада жизни общины. Это прямое вмешательство в церковные дела, нарушение Конституции Украины и дискриминация верующих».

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