Столкновения между арабами и евреями начались после того, как израильская полиция проникла в мечеть Аль-Акса во время намаза…

По меньшей мере, 152 человека получили ранения в ходе столкновений в Иерусалиме между израильской полицией и палестинцами, сообщает портал Israelan.com со ссылкой на данные Красного Полумесяца.

По словам представителей Палестины, израильская полиция проникла на территорию мечети Аль-Акса во время утренней молитвы и напала на верующих с применением шумовых гранат.

В свою очередь, МИД Израиля обвинил арабов в том, что они якобы сами надругались над святыней, и опроверг информацию о том, что полиция вошла в мечеть.

Тем не менее, позже стало известно, что евреи действительно вошли в мечеть Аль-Акса, «чтобы разогнать бунтовщиков, оскверняющих это место и подвергающих опасности общественность».

Согласно данным еврейских властей, беспорядки начались в пятницу рано утром на Храмовой Горе, после чего манифестанты в масках и с флагами движения «Хамас» забаррикадировались в Аль-Аксе, откуда забрасывали стражей правопорядка камнями и фейерверками.

Русская линия