Русская линия
Сводка новостей от 15 апреля 2022

Протоиерея Илью Урусского увезли на допрос во Львов, надев на голову мешок
Львовская епархия Украинской Православной Церкви сообщила подробности беспрецедентной атаки на настоятеля и верующих храма Почаевской иконы в селе Верхняя Яблонька…

Служба безопасности Украины10 апреля 2022 года во время совершения Божественной литургии настоятелем общины протоиереем Илией Урусским, в момент пения «Символа веры», в Почаевский храм зашли представители власти в сопровождении членов новой церкви Украины (ПЦУ) и общины греко-католиков. Они потребовали прекратить богослужение. Настоятеля вытащили на улицу, а храм приказали закрыть. После переговоров настоятелю удалось добиться разрешения забрать из храмового здания антиминс и святыни, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Львовской епархия УПЦ.

В адрес прихожан общины канонической УПЦ звучали угрозы: было объявлено, что домашние адреса всех их известны, и в ближайшую неделю эти люди должны появиться на службах в приходах УГКЦ или «ПЦУ», в противном случае к ним будут применены «особые меры». Прихожане обратились за помощью в правоохранительные органы, но их заявления не были приняты, в открытии дела отказано.

Поздно вечером сотрудники Службы безопасности Украины прибыли по месту проживания настоятеля в городе Дрогобыче и увезли его на автомобиле во Львов, надев на голову мешок, говорится в сообщении. Мешок был снят в помещении, где священника продержали всю ночь. Только в 11 часов следующего дня был начат допрос, в ходе которого в адрес отца Илии был выдвинут ряд безосновательных обвинений, подчеркнули в епархии.

Священника обвинили, в том числе, в поджоге храма его прихода в селе Верхняя Яблонька, который, как выяснилось, сильно пострадал от пожара в прошедшую ночь, в то время, когда настоятель находился во Львове, куда его увезли представители СБУ. Почаевский храм сильно пострадал: огнём уничтожено покрытие на площади 90 кв. метров, стены, церковный инвентарь.

11 апреля в 16 часов отца Илию освободили, вновь надели на голову мешок и отвезли на автостанцию, откуда он сам добрался домой, рассказали в епархии.

Кроме Почаевского храма, протоиерей Илья Урусский также служил в Михаило-Архангельской церкви в селе Шандровец, которая также была опечатана властями.

Очевидно, что все эти акты устрашения предпринимаются, чтобы окончательно запугать верующих и духовенство канонической УПЦ.

Русская линия

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Протоиерея Илью Урусского увезли на допрос во Львов, надев на голову мешок
Львовская епархия Украинской Православной Церкви сообщила подробности беспрецедентной атаки на настоятеля и верующих храма Почаевской иконы в селе Верхняя Яблонька...

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