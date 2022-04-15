10 апреля 2022 года во время совершения Божественной литургии настоятелем общины протоиереем Илией Урусским, в момент пения «Символа веры», в Почаевский храм зашли представители власти в сопровождении членов новой церкви Украины (ПЦУ) и общины греко-католиков. Они потребовали прекратить богослужение. Настоятеля вытащили на улицу, а храм приказали закрыть. После переговоров настоятелю удалось добиться разрешения забрать из храмового здания антиминс и святыни, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Львовской епархия УПЦ.

В адрес прихожан общины канонической УПЦ звучали угрозы: было объявлено, что домашние адреса всех их известны, и в ближайшую неделю эти люди должны появиться на службах в приходах УГКЦ или «ПЦУ», в противном случае к ним будут применены «особые меры». Прихожане обратились за помощью в правоохранительные органы, но их заявления не были приняты, в открытии дела отказано.

Поздно вечером сотрудники Службы безопасности Украины прибыли по месту проживания настоятеля в городе Дрогобыче и увезли его на автомобиле во Львов, надев на голову мешок, говорится в сообщении. Мешок был снят в помещении, где священника продержали всю ночь. Только в 11 часов следующего дня был начат допрос, в ходе которого в адрес отца Илии был выдвинут ряд безосновательных обвинений, подчеркнули в епархии.

Священника обвинили, в том числе, в поджоге храма его прихода в селе Верхняя Яблонька, который, как выяснилось, сильно пострадал от пожара в прошедшую ночь, в то время, когда настоятель находился во Львове, куда его увезли представители СБУ. Почаевский храм сильно пострадал: огнём уничтожено покрытие на площади 90 кв. метров, стены, церковный инвентарь.

11 апреля в 16 часов отца Илию освободили, вновь надели на голову мешок и отвезли на автостанцию, откуда он сам добрался домой, рассказали в епархии.

Кроме Почаевского храма, протоиерей Илья Урусский также служил в Михаило-Архангельской церкви в селе Шандровец, которая также была опечатана властями.

Очевидно, что все эти акты устрашения предпринимаются, чтобы окончательно запугать верующих и духовенство канонической УПЦ.

Русская линия