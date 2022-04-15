Русская линия
Сводка новостей от 15 апреля 2022

Ватикан отказался поддержать запрет Московского Патриархата на Украине
Апостольская нунциатура в Киеве распространила соответствующее заявление…

ВатиканАпостольская нунциатура в Киеве распространила официальное заявление, в котором вступилась за верующих и духовенство Украинской Православной Церкви, сообщает Седмица.Ru.

«Святой Престол выступает против любых ограничительных действий по отношению к любой церкви или религиозной организации, в любой стране и при любой ситуации», — говорится в документе, который приводит Благовест-инфо со ссылкой на сайт Crux.

Хотя конкретные религиозные организации в документе не названы, очевидно, что речь идёт об Украинской Православной Церкви: законопроект о запрете Московского Патриархата на территории Украины был внесен в Верховную раду 25 марта украинскими националистами.

«Вся церковная собственность высших органов церковной власти и управления РПЦ в Украине и религиозных организаций, являющихся частью Русской Православной Церкви в Украине, в том числе Киевской митрополии Украинской Православной Церкви, синодальных учреждений, управления епархий, в течение 48 часов со дня вступления в силу этого закона инвентаризируется и национализируется, в порядке, установленном кабинетом министров Украины», — говорится в документе.

Законопроект оговаривает, что, если в течение 14 дней со дня вступления в силу данного закона религиозные общины, монастыри и духовные учебные заведения Московского Патриархата «изменят свое подчинение», они смогут сохранить свое имущество.

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