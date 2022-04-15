Русская линия
Сводка новостей от 15 апреля 2022

Возвращение России Александровского подворья в Иерусалиме приостановлено
В Императорском православном палестинском обществе (ИППО) рассказали о трудностях, возникших в связи с событиями на Украине…

Александровское подворье на Святой Земле«Сейчас боремся за возвращение Александровского подворья, и это очень сложно: почти решили, пять лет работали, нашли все исторические документы, но случилась ситуация с Украиной, и Израиль повёл себя так, как положено Израилю, — и нашим, и вашим, и туда, и сюда, что называется, пинг-понг устроили», — заявил председатель ИППО Сергей Степашин в пятницу на конференции в Сергиевом Посаде, слова которого приводит Интерфакс.

Он сообщил, что российский президент Владимир Путин письменно обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с призывом о возвращении подворья. «Это уникальный случай», — считает Степашин.

«Так что мы дожмём эту ситуацию», — заключил глава ИППО.

Александровское подворье находится в непосредственной близости от храма Гроба Господня, от подворья до Голгофы не более 70 метров.

Подворье представляет собой археологический и архитектурный комплекс. Земля, где оно расположено, была приобретена в 1859 году Императором Александром III. Комплекс был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году.

Конфликт вокруг права собственности начался после революции 1917 года и эмиграции большинства членов ИППО. На сегодня в Германии и России существуют две разные организации с одинаковым названием — Императорское православное палестинское общество, которые оспаривают право собственности на подворье. В споре участвует и третья сторона — Палестинское общество РПЦЗ.

Русская линия

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