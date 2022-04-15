Группа вооруженных людей выбила двери храма в украинском селе и объявила о «добровольном» переходе общины к раскольникам…

14 апреля 2022 года группа вооруженных людей под руководством «иерарха» ПЦУ Александра Драбинко, ранее предавшего свою Церковь и ушедшего к раскольникам, силой захватила храм Успения Пресвятой Богородицы села Круглик Киевской области, сообщает «Союз православных журналистов».

На заранее спланированную силовую акцию призвали киевскую тероборону и местных активистов, большинство из которых не являются прихожанами храма. При этом все они были с оружием. Возглавил захват лично Драбинко, который безуспешно пытался убедить настоятеля храма перейти в «ПЦУ».

После того, как верующие прихожане отказались уходить в раскол, захватчики подписали составленное Драбинко прошение «о добровольном переходе общины» к раскольникам и выбили двери храма, где находились отец настоятель и двое клириков. Драбинко объявил, что храм Успения Пресвятой Богородицы перешёл в «ПЦУ».

О том, что община Свято-Успенского храма сделала это «добровольно и мирно», Драбинко написал на своей странице в Facebook.

На самом деле подавляющее большинство подписавших «прошение» не являются ни прихожанами храма, ни местными жителями. Так, протоиерей Стефан Грига, комментируя происходящее на Facebook, написал: «Много раз служил в этом храме! Из этих людей никого не узнаю! Как всегда те, которые в храме никогда не были!»

Прихожане вызывали полицию, но та не обнаружила правонарушений, несмотря на взлом дверей храма и угрозы в адрес верующих УПЦ со стороны захватчиков.

«Мы хотели записать происходящее на телефоны, но нам не давали этого сделать, выбивали их из рук, — рассказал источник, — При этом сторонники „ПЦУ“ свободно делали фото и снимали видео».

Раскольники поменяли замки на дверях храма, и прихожане УПЦ не имеют к нему доступа.

Это не первая попытка захвата храма Успения Пресвятой Богородицы в Круглике. Сторонники ПЦУ появились возле храма еще в марте. На праздник Благовещения, 7 апреля, члены местной теробороны попытались занять храм, но прихожане отстояли его. После этого тероборона несколько раз наведывалась к настоятелю, агитировала его перейти в ПЦУ.

Русская линия