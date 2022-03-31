В феврале Священный Синод Румынской Православной Церкви причислил к лику святых преподобную Теофану Бесараб, сообщает Православие.Ru со ссылкой на информационное агентство «Basilica».

Святая Теофана (в миру Теодора; ок. 1300-ок. 1351) стала царицей Болгарской, а позже — первой известной монахиней в истории Румынии и ученицей великого исихаста — преподобного Феодосия Тырновского.

Ее день памяти в Румынской Церкви будет отмечаться ежегодно 28 октября.

Хотя преподобная Теофана имела румынское происхождение, она также известна как «мать Болгарии» эпохи династии Асеней. Для многих она по сей день воплощает преданную мать, царственное изящество и одновременно благочестие.

Однако о жизни святой мало что известно, и судьба её мощей окутана тайной.

Теодора была старшей дочерью князя Басараба I, первого правителя (воеводы) централизованного государства Валахия. Для укрепления политических связей в 1322 году Басараб выдал свою дочь замуж за Ивана Александра, царя Болгарского, в городе Ловеч. Там она покровительствовала обширной духовной и культурной деятельности, в том числе переписыванию и переводу рукописей со Святой Горы Афон и из Константинополя.

У Теодоры и ее мужа родились три сына и дочь. Хотя святая пользовалась большим уважением в народе, который любил ее за благочестие, смирение, добрые дела, культуру и образованность, ее брак с Иваном Александром в конце концов распался, когда он полюбил другую женщину. Теодора поступила в монастырь близ города Велико-Тырново, взяв в монашестве имя Теофана.

Позднее она, как считается, перебралась в пещерный монастырь Алботин (Альбутин) на территории Видинской епархии, где подвизалась и мирно преставилась ко Господу. По одной версии, её мощи перенесли в Белград вместе с мощами преподобной Параскевы (Петки) Сербской, чтобы спасти от османского нашествия, где они, предположительно, пребывали до 1521 года, когда турки захватили и Белград. Через некоторое время султан Сулейман I Великолепный (1520−1566) приказал перенести мощи в Стамбул.

Однако о судьбе мощей преподобной Теофаны известно очень мало достоверной информации, и, возможно, их даже никогда не перевозили из монастыря Алботин в Белград.

Средневековый пещерный монастырь Алботин Болгарской Православной Церкви действовал в местности с тем же названием вдоль реки Тополовец. Предположительно, его главная церковь была освящена в честь Воскресения Христова. В настоящее время не действует. Объявлен памятником культуры Болгарии в 1927 году. Монашеский комплекс состоит из восьми строений, включая частично сохранившийся храм, монашеские кельи, кухню, трапезную, погреб и т. д. До наших дней также дошли баптистерий, фрагменты фресок и украшений. Помимо монашеских захоронений были найдены могилы около 30-ти жертвователей, что говорит о высокой репутации обители в прошлом.

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