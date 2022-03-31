В московскую программу реставрации включен объект культурного наследия федерального значения «Ансамбль Высоко-Петровского монастыря, конец XVII — начало XVIII вв. Палаты Нарышкиных, 1690 г.». Это новый объект в рамках комплексной реставрации ансамбля Высоко-Петровского монастыря, начатой в 2016 году. Финансирование ведётся по Программе предоставления субсидий из бюджета города Москвы, сообщает Патриархия.Ru.

В 2022 году предусматривается выполнение следующих видов работ: частичная реставрация кирпичных и белокаменных поверхностей фасадов (включая архитектурно-декоративные элементы), замена оконных столярных заполнений.

Палаты Нарышкиных расположены в южной части территории Высоко-Петровского монастыря и являются неотъемлемой частью единого архитектурного ансамбля обители. Это уникальное сооружение, долгое время считавшееся самым длинным зданием в Москве, находится по адресу: ул. Петровка, д. 28, стр. 6.

Палаты построили по приказу Петра I в 1690 году на месте усадьбы Нарышкиных, которая находилась за стеной Высоко-Петровского монастыря. Здание и территория усадьбы стали частью обновленной монастырской территории. Ее обустройство и украшение стали первым проектом юного царя, он лично подписывал указы о строительстве. Изначально палаты были резиденцией матери Петра I — царицы Натальи Кирилловны и её братьев.

Помещения Нарышкинских палат передали Высоко-Петровскому ставропигиальному мужскому монастырю лишь в 2014 году — из-за того, что долгое время не могли подыскать подходящего помещения для Государственного литературного музея, занимавшего здание.

Палаты Нарышкиных — акустически идеальное помещение для исполнения старинной музыки. Каменные сводчатые потолки постройки конца XVII века создают уникальную звуковую среду. В любом месте зала звучание инструментов слышится так, как если бы слушатель стоял рядом.

Здание находится под охраной государства.

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