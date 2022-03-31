В ходе своего трёхдневного визита в Варшаву глава Фанара не принял участие ни в одной Божественной Литургии…

Вечером 27 марта 2022 года в Польшу прибыл Константинопольский Патриарх Варфоломей, которого в аэропорту встретили митрополит Польский Савва и представители Канцелярии Президента Польши и который пробыл на территории Польской Православной Церкви всего три дня, сообщает сайт Польской Церкви.

Из аэропорта глава Фанара отправился в Центр православной культуры, где провел встречу с духовенством, верующими Польской Церкви, а также беженцами из Украины и греческой общиной, для которой в местной часовне проводятся богослужения на греческом языке. После краткой молитвы о мире во всём мире и Украине митрополит Савва приветствовал Патриарха Варфоломея на польской земле. Он указал на духовные связи Польской Церкви с Константинопольским Патриархатом.

Следующим пунктом в этот день визита стал ужин в столичном доме, в ходе которого состоялась «оценка положения Православия в Польше, в мире и особенно на Украине».

На следующий день пребывания Патриарх Варфоломей посетил церковь Святого Иоанна Климака на Варшавской воле, где состоялась молитва за весь мир, Украину и молитва за мир всех почивших, которые покоятся на центральном некрополе Польской Церкви. После чего в приходском доме состоялось совещание, на котором «был проведен обмен информацией о проблемах современного мира, касающихся также Церкви».

Во второй половине дня в Бельведере состоялась встреча Патриарха Варфоломея с президентом Польши Андреем Дудой и его супругой.

Вечером Патриарх Варфоломей прибыл в недавно построенный храм Святой Софии, расположенный на Пулавской улице в Варшаве. На встречу прибыла часть епископов Польской Церкви, представители Церквей, объединенных в Польской Вселенский Совет с председателем во главе, сотрудники администрации Президента, местных органов власти, дипломатического корпуса, верующие, беженцы с Украины и последователи Римско-католической церкви.

Митрополит Польский Савва приветствовал Патриарха Варфоломея, «указывая на братские контакты с Константинопольским Патриархатом и на то, что именно он освятил краеугольный камень строительства Храма Святой Софии в польской столице». Далее митрополит Савва в своем слове говорил «о трудностях в современном мире, и закончил тем, что христианин никогда не теряет надежды, ибо за Страстной пятницей следует Пасха». Владыка Савва поблагодарил главу Фанара за приезд и присутствие в этом храме.

29 марта 2022 года Патриарх Варфоломей встретился с председателем Епископальной конференции Римско-католической церкви и посетил лагерь с беженцами.

30 марта утром Патриарх Варфоломей улетел в Стамбул.

Характерно, что во время своей поездки в Польшу глава Фанара не принял участие ни в одной совместной с митрополитом Саввой Божественной литургии, поскольку его визит предусмотрительно начался в воскресенье вечером и закончился в среду рано утром. Это косвенно может свидетельствовать о том, что разногласия по поводу признания Константинопольским Патриархатом украинских раскольников между Фанаром и Варшавой до сих пор сохраняются, и в Польской Православной Церкви решили пока повременить с признанием «ПЦУ», хотя первый шаг в этом направлении они уже сделали.

Следует признать, что судьба Украинской Православной Церкви и созданной Фанаром «ПЦУ» во многом будет зависеть о того, чем закончатся продолжающиеся до сих пор активные боевые действия на Украине.

Русская линия