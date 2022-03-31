На данный момент храм до сих пор находится в совместном использовании Церкви и Владимиро-Суздальского музея-заповедника…

Владимирская епархия Русской Православной Церкви подала в Росимущество документы на получение в безвозмездное пользование Успенского кафедрального собора во Владимире, который сейчас совместно используют Церковь и Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник, сообщает ТАСС.

«Подали документы. Это имущество Церкви. И есть закон о реституции, по которому государство возвращает церковную собственность», — сообщили в епархии.

Сейчас Владимиро-Суздальский музей-заповедник продолжает проводить в храме платные экскурсии и вести активную музейную деятельность.

В феврале 2022 года стало известно о передаче в пользование Владимирской епархии колокольни Успенского собора, которая ранее не значилась на балансе. Кроме того, в управлении епархии находится придел во имя великомученика Георгия Победоносца.

В последний раз вопрос о возвращении церковного имущества Церкви во Владимире решался в 2019 году. Тогда музей продолжал удерживать за собой право на 12 объектов религиозного назначения, включая Золотые ворота и Дмитриевский собор во Владимире, памятники Спасо-Евфимиева монастыря, Богородице-Рождественский собор, Знаменскую церковь и приказную избу в Суздале, а также на Георгиевский собор в Гусь-Хрустальном.

Тогда согласительная комиссия с участием представителей митрополии, музея и Минкультуры РФ приняла решение о том, что Русской Православной Церкви могут быть переданы лишь Знаменская церковь XVIII века и Приказная изба XVI—XVII вв. из ансамбля Покровского монастыря в Суздале.

Успенский собор (1158−1160 г. г.) — памятник ЮНЕСКО, построен при князе Андрее Боголюбском. Это единственный храм, где на большой площади (более 300 квадратных метров) сохранились фрески Андрея Рублева и Даниила Черного 1408 года, в том числе «Страшный суд» на центральных сводах под хорами, «Свет Невечерний» и «Лоно Авраамово» в боковом своде под хорами.

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