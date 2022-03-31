УПЦ: В условиях военного времени запрет канонической Церкви откроет религиозный фронт на мирной территории Украины и разделит нашу страну по религиозному признаку

В Украинской Православной Церкви выразили возмущение намерением Верховной Рады рассмотреть законопроект, запрещающий деятельность УПЦ на Украине, сообщает Интерфакс.

«Несмотря на призыв президента Украины В.А. Зеленского не разжигать вражду на религиозной почве (..), народные депутаты Украины решили путём законодательных инициатив нагло и цинично запретить деятельность Украинской Православной Церкви и лишить миллионы граждан Украины права на свободу вероисповедания», — говорится в заявлении Юридического отдела УПЦ, опубликованном в четверг на её сайте.

В УПЦ отметили, что в пояснительной записке к законопроекту сознательно приведены ложные утверждения против неё, несмотря на то, что со стороны правоохранительных органов в адрес УПЦ не было никаких претензий по поводу нарушения национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины.

В Юридическом отделе указали, что запрет людям принадлежать к Украинской Православной Церкви нарушил бы их право на свободу вероисповедания, что противоречит Европейской конвенции по правам человека и Конституции Украины.

«В связи с этим заявляем, что законодательная инициатива о запрете деятельности Украинской Православной Церкви является незаконной, нарушает право на свободу вероисповедания и ни в коем случае не будет способствовать „защите национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины“ и „охране общественной безопасности и порядка“, как говорится в законопроектах, а, наоборот в условиях военного времени откроет религиозный фронт на мирной территории Украины и разделит нашу страну по религиозному признаку», — говорится в заявлении УПЦ.

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