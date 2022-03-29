Киевский магазин магии «Ведьмин Котёл» продолжает на фоне военных действий на Украине рекламную кампанию своей «торговой точки». Так, на своей странице в Instagram «украинские ведьмы» опубликовали «план мероприятий» по свержению президента России Владимира Путина и поддержки ВСУ, сообщает «Союз православных журналистов».

«31 марта, в 29 лунный день, день порч и проклятий, мы, ведьмы Украины в содружестве с зарубежными коллегами, проведём ритуал наказания врага украинского народа — Владимира Путина», — рассказывают колдуны.

Украинские ведьмы написали, что они соберутся в последний день марта на вершине одной из гор, где совершат акт жертвоприношения.

«Уже собран круг из 13 ведьм, уже заговариваются алтарные ножи для принесения жертв Высшим Силам», — сообщают организаторы «мероприятия».

Вторую часть «ритуала» оккультисты обещают провести в апреле, её целью станет поддержка ВСУ:

«На победу нашего великого народа, на удачу, успех и открытие дорог! И пусть все боги войны — Один, Тор, Перун — сопутствуют нам!» — пишет «Ведьмин Котёл».

Характерно, что советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович на своей странице в Интернете обратился к украинским ведьмам и вещуньям со словами поддержки. «Девочки, так держать», — написал Арестович.

Русская линия