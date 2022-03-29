Русская линия
Сводка новостей от 29 марта 2022

Украинские власти скатываются в оккультизм
Киевский магазин магии «Ведьмин Котёл» намерен провести ряд ритуальных жертвоприношений в поддержку ВСУ. Их начинание одобрил советник президента Зеленского Арестович…

Алексей АрестовичКиевский магазин магии «Ведьмин Котёл» продолжает на фоне военных действий на Украине рекламную кампанию своей «торговой точки». Так, на своей странице в Instagram «украинские ведьмы» опубликовали «план мероприятий» по свержению президента России Владимира Путина и поддержки ВСУ, сообщает «Союз православных журналистов».

«31 марта, в 29 лунный день, день порч и проклятий, мы, ведьмы Украины в содружестве с зарубежными коллегами, проведём ритуал наказания врага украинского народа — Владимира Путина», — рассказывают колдуны.

Украинские ведьмы написали, что они соберутся в последний день марта на вершине одной из гор, где совершат акт жертвоприношения.

«Уже собран круг из 13 ведьм, уже заговариваются алтарные ножи для принесения жертв Высшим Силам», — сообщают организаторы «мероприятия».

Вторую часть «ритуала» оккультисты обещают провести в апреле, её целью станет поддержка ВСУ:

«На победу нашего великого народа, на удачу, успех и открытие дорог! И пусть все боги войны — Один, Тор, Перун — сопутствуют нам!» — пишет «Ведьмин Котёл».

Характерно, что советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович на своей странице в Интернете обратился к украинским ведьмам и вещуньям со словами поддержки. «Девочки, так держать», — написал Арестович.

Русская линия

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Украинские власти скатываются в оккультизм
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