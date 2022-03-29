Русская линия
Сводка новостей от 29 марта 2022

«Хроники Скобелевского комитета»
На телеканале «Культура» вышел документальный фильм, посвящённый истории известной общественной организации…

Генерал М.Д. Скобелев27 марта 2022 года на российском телеканале «Культура» вышел документальный фильм «Хроники Скобелевского комитета».

Комитет, названный в честь генерала Скобелева, занимал особое место среди организаций России начала ХХ века. Изначально он создавался для помощи раненым и больным воинам, но позже стал заниматься и другой полезной для общества деятельностью.

При комитете был организован кинематографический отдел. Талантливым и храбрым операторам Скобелевского комитета удалось запечатлеть и членов монаршей семьи, и боевые действия Первой мировой, и даже революционные события 1917 года.

После Октябрьской революции лаборатории, оборудование и архивы Комитета были национализированы. Они стали основой первых советских киноучреждений, а архивы Скобелевского комитета — самыми ценными экспонатами.

Сегодня Скобелевский комитет продолжает активную общественную и благотворительную деятельность.

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