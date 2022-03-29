27 марта 2022 года на российском телеканале «Культура» вышел документальный фильм «Хроники Скобелевского комитета».

Комитет, названный в честь генерала Скобелева, занимал особое место среди организаций России начала ХХ века. Изначально он создавался для помощи раненым и больным воинам, но позже стал заниматься и другой полезной для общества деятельностью.

При комитете был организован кинематографический отдел. Талантливым и храбрым операторам Скобелевского комитета удалось запечатлеть и членов монаршей семьи, и боевые действия Первой мировой, и даже революционные события 1917 года.

После Октябрьской революции лаборатории, оборудование и архивы Комитета были национализированы. Они стали основой первых советских киноучреждений, а архивы Скобелевского комитета — самыми ценными экспонатами.

Сегодня Скобелевский комитет продолжает активную общественную и благотворительную деятельность.

Русская линия