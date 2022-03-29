Русская линия
Сводка новостей от 29 марта 2022

«Ждём ещё один Томос, с униатами»
В «ПЦУ» рассказали о неминуемом объединении всех православных с униатами в случае победы украинских военных в ходе военных действий на Украине…

Патриарх Варфоломей и Михаил Зинкевич«Митрополит» Михаил Зинкевич в интервью изданию delo.ua заявил, что в «ПЦУ» ожидают ещё один Томос для единой «церкви», в которую войдут все православные конфессии и униаты, сообщает «Союз православных журналистов».

«Когда будет победа, эти настроения скорее оформятся, и скоро будет ещё один Томос», — отметил Зинкевич.

По его словам, ожидания от Томоса «ПЦУ» не оправдались:

«Мы ожидали, что объединятся все православные церкви — епархии Московского патриархата, Киевского патриархата, Автокефальной церкви. Среди них были такие тенденции, что объединится и Украинская греко-католическая церковь. Потому что в будущем после войны я вижу объединение всех этих церквей в одну структуру».

По словам Зинкевича, «это должна быть одна Киевская церковь в статусе Патриархата».

По его словам, в Украине, и в частности, в УПЦ, сейчас существуют разные настроения, но они «направлены на одно — чтобы в Украине была единственная большая общенациональная поместная православная церковь».

«Я жду еще одного Томоса и что УПЦ (имеется ввиду, ПЦУ — Ред.) будет называться Киевский патриархат и ее будет возглавлять патриарх», — добавил «иерарх» «ПЦУ».

Русская линия

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