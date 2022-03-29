28 марта 2022 года в Интернете появилось видео, как неизвестные вооружённые люди в Черкасской области Украины силой выкидывают из храма священника Украинской Православной Церкви. В связи с этим вопиющим инцидентом пресс-служба Черкасской епархии УПЦ распространила следующее заявление секретаря епархии протоиерея Василия Вознюка:

«На протяжении последних недель несколько священников из г. Смелы, не посоветовавшись и не поставив в известность своих собратьев — большинство духовенства Смелянского благочиния и своих же прихожан, начали подстрекать друг друга и читателей из Интернета к раскольническим действиям. К сожалению, на первых шагах этого движения они смогли воспользоваться немощью настоятеля храма и благочинного Смелы протоиерея Петра Дмитрука, и, прикрываясь его авторитетом, развивали свой мятеж. Некоторые из них потом, через несколько дней, с покаянием отстранились от раскольнических действий. При этом, почти каждый день, делегации подавляющего большинства верного духовенства и мирян Смелянского благочиния, не согласные с позицией раскольников, приезжали в епархию со слезными просьбами обуздать этот раздор в Смеле.

В результате этого миссия вразумить и успокоить мятежников была возложена на многолетнего духовника Смелянского благочиния иеромонаха Василия (Мирошниченко), которого все священники любят и уважают, у которого всё время исповедовались и сами эти люди.

Но произошло то, что произошло — на воскресную Литургию в храм были привлечены посторонние вооружённые люди, которые по указанию одного из священников-мятежников, несмотря на сопротивление и слёзы прихожан, выбросили из храма батюшку Василия.

Теперь эти люди с оружием «дежурят» возле храма. При этом настоятеля и благочинного г. Смелы о. Петра на этом действе не было, он последнюю неделю находится на больничном. Вчера, когда я звонил ему, то он растерянный и немощный, видя, что уже не может справиться с ситуацией, и шутки с расколом ни к чему хорошему не привели, просил освободить его от тяжести ответственности и отпустить на покой. Его просьба была выполнена, я лично отвёз о. Петру подписанные после этого Указы об освобождении от обязанностей и с благодарностью ему за многолетние понесённые труды. Мы пообщались, он пообещал сделать всё, чтобы удержать этих нескольких подопечных священников от раскола.

При этом главный мятежник, о. Николай Середич, подстрекавший вооруженных людей применить насилие к духовнику Смелянского благочиния, был запрещён за это в священнослужении на время рассмотрения этого дела в Епархиальном церковном суде. Надеемся, что он примет своё временное отстранение со смирением и не будет снова будоражить людей, разрывая Хитон Христов, когда людям и так тяжело и страшно нести бремя войны.

А сам потерпевший батюшка, духовник Смелянского благочиния иеромонах Василий, жив и здоров, благодарит Бога за возможность немного пострадать за Его правду. Он продолжает службу и исповедь духовенства Смелянского благочиния".

Русская линия