В то же время глава Русского Экзархата в Западной Европе отметил, что священнослужители Экзархата могут поминать Предстоятеля Русской Церкви только во время проскомидии…

Глава Архиепископии западноевропейских приходов Русской Православной Церкви митрополит Дубнинский Иоанн (Реннето) разъяснил своим клирикам, каким образом в условиях серьёзной политизации ситуации в Европе и стремительном росте русофобии им следует поминать Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Кирилла, чтобы не провоцировать ненужные нестроения и нападки.

В своём письме к клиру Архиепископии митрополит Иоанн напомнил о «ситуации крайнего напряжения, охватившего мир» в связи с военными действиями на Украине, и упомянул о противоречиях, «которые сотрясают нашу Архиепископию и охватывают большинство наших приходов». Послание опубликовано на ресурсе egliserusse. eu, сообщает «Союз православных журналистов».

Митрополит Иоанн предложил «каждому священнику самостоятельно сделать выбор в соответствие с чувствами прихожан и в целях сохранения мира и единства, поминать Патриарха Кирилла или нет на ектиньях и на Великом входе». Но в то же время все должны поминать Предстоятеля Русской Православной Церкви на проскомидии.

Архиерей напомнил, что поминовение на ектениях и Великом входе «представляет собой традицию Русской Церкви, не обязательной с канонической и экклезиологической точки зрения», поскольку «епископ поминает Патриарха, тем самым обеспечивая каноническую связь, священник поминает епископа».

Митрополит Дубнинский напомнил священникам и диаконам, что сейчас продолжается Великий пост, который «должен служить умиротворению наших страстей, целомудрия нашей души и нашего духа». Также архиерей процитировал слова архимандрита Захарии (Захару) из Молдонской обители, ученика старца Софрония (Сахарова):

«Мы не знаем всего о конфликтах мира сего, да нам и не нужно знать. Мы просто молимся с сострадательным сердцем о мире во всем мире и для всех. Мы не принимаем чью-либо сторону, потому что каждый будет нести ответственность за преступления, и мы не хотим разделять ответственность за эти преступления и быть осужденными.

Если мы молимся за тех, кто больше не прав, чем прав, что ж, мы исполняем заповедь любить даже своих врагов. И если мы молимся за тех, кто прав, а это правильно, у нас все выходит хорошо. Поэтому мы не ошибемся, если будем молить Бога спасти всех и дать мир миру.

Особенно для нас, священников и монахов, очень важно совсем не быть политиками, потому что мы приносим свою жертву Богу, совершаем святую литургию, за весь мир; и если мы за одних и против других, наша жертва неугодна. Я думаю, что когда идет война, лучше не судить, а сострадать и молиться, чтобы Господь избавил всех от страданий. Если моя литургия имеет какую-либо ценность, то никто не должен отсутствовать в моем сердце, когда я стою перед престолом Божиим и говорю Ему: «Тебе приносяще о всех и за вся»".

Сам владыка Иоанн намерен неукоснительно поминать Святейшего Патриарха Кирилла за всеми богослужениями.

Русская линия