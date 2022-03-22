Русская линия
Сводка новостей от 22 марта 2022

Польская Православная Церковь готовится поддержать притязания Фанара на Украину
Предстоятель Польской Церкви Митрополит Савва пригласил Константинопольского Патриарха Варфоломея в Польшу…

Патриарх Варфоломей и Митрополит Польский СавваПредстоятель Польской Церкви Митрополит Савва пригласил в страну Патриарха Варфоломея. Также глава Фанара получил приглашение и от президента страны Анджея Дуды. Информация об этом появилась на сайте Константинопольского Патриархата. В сообщении говорится, что глава Фанара приедет в Польшу, «чтобы благословить, утешить и укрепить многочисленных беженцев, прибывших в страну», сообщает «Союз православных журналистов».

В поездке Патриарха Варфоломея будет сопровождать митрополит Халкидонский Эммануил.

Очевидно, что на фоне военных действий на Украине польские архиереи решили пойти на примирение с Фанаром, хотя ранее отказывались признавать украинских раскольников, поддерживали каноническую УПЦ и осуждали неканоническое вторжение Константинопольского Патриарха на Украину.

Нельзя не заметить, что в настоящее время на Фанаре вынашивают планы по созданию ещё одной церковной структуры в Киеве, которая будет состоять из отколовшихся от УПЦ и отказавшихся поминать Патриарха Кирилла архиереев и напрямую подчиняться Константинопольскому Патриархату.

Приглашение Патриарха Варфоломея в Польшу — это отнюдь не какое-то совпадение. Не исключено, что в церковной Варшаве намерены поддержать притязания Фанара на Украину. Более того, польские власти могут планировать раздел Украины и возвращение Львова и ряда западных областей в состав Польши, а в таком случае может встать вопрос о канонической принадлежности этих территорий.

В Варшаве понимают, что в обмен на поддержку Польской Церкви Патриарх Варфоломей мог бы признать Львов канонической территорий Польской Церкви, а потому готовы обхаживать главу Фанара.

Русская линия

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