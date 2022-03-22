Русская линия
Сводка новостей от 22 марта 2022

Дочь Яна Таксюра: Отец может не дожить до суда
Украинские власти обвинили православного публициста, защищавшего Украинскую Православную Церковь, в «государственной измене»…

Ян ТаксюрМария Трандафилова, дочь задержанного СБУ 70-летнего православного журналиста Яна Таксюра, сообщила, что его состояние стало критическим и он по сути находится при смерти, передаёт «Союз православных журналистов».

«Новости от папы из СИЗО. Сильнейшие боли, ещё и сердцем стало плохо. Сказал: „не доживу“. Я думаю: „неужели никто не сможет нам помочь вытащить его оттуда до суда“. Получается, настоящее мученичество. Помолитесь об Иоанне», — написала Мария на своей странице в одной из соцсетей.

Престарелый православный публицист и ведущий канала «Перший Козацький» Ян Таксюр, который все последние годы, несмотря на свою болезнь раком, активно защищал Украинскую Православную Церковь, был арестован украинскими спецслужбами, которые держат его в СИЗО без врачебной помощи.

От болей Ян Таксюр теряет сознание, однако украинские власти продолжают держать его в невыносимых условиях. В настоящее время православного журналиста обвиняют по статье «государственная измена», хотя единственная его вина — это защита канонической Церкви на Украине.

Русская линия

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