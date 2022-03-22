По словам вице-спикера Госдумы, действующие правозащитные механизмы доказали свою беззубость, беспомощность и бессмысленность…

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова (фракция «Единая Россия») в связи с ростом русофобии за рубежом предложила рассмотреть возможность создания альтернативных правозащитных институтов, сообщает ТАСС.

«Мы сегодня видим, как испытывают унижение россияне по всему миру. И мы видим, что нет действенных инструментов для того, чтобы защитить их сегодня. Поэтому считаю необходимым рассмотреть возможность создания альтернативных форматов, новых настоящих правозащитных институтов, которые способны сегодня защитить людей» — заявила она во вторник.

По словам Кузнецовой, в настоящее время «действующие правозащитные механизмы доказали и продолжают доказывать свою беззубость, беспомощность, бессмысленность». «Настало время подумать о том, что нужны настоящие действенные инструменты защиты прав человека в международном формате», — подчеркнула она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что международное право практически не работает, возможностей для отстаивания интересов русских за границей мало.

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