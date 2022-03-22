Анна Кузнецова предложила создать альтернативные международные правозащитные институты
По словам вице-спикера Госдумы, действующие правозащитные механизмы доказали свою беззубость, беспомощность и бессмысленность…
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова (фракция «Единая Россия») в связи с ростом русофобии за рубежом предложила рассмотреть возможность создания альтернативных правозащитных институтов, сообщает ТАСС.
«Мы сегодня видим, как испытывают унижение россияне по всему миру. И мы видим, что нет действенных инструментов для того, чтобы защитить их сегодня. Поэтому считаю необходимым рассмотреть возможность создания альтернативных форматов, новых настоящих правозащитных институтов, которые способны сегодня защитить людей» — заявила она во вторник.
По словам Кузнецовой, в настоящее время «действующие правозащитные механизмы доказали и продолжают доказывать свою беззубость, беспомощность, бессмысленность». «Настало время подумать о том, что нужны настоящие действенные инструменты защиты прав человека в международном формате», — подчеркнула она.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что международное право практически не работает, возможностей для отстаивания интересов русских за границей мало.
Анна Кузнецова предложила создать альтернативные международные правозащитные институты По словам вице-спикера Госдумы, действующие правозащитные механизмы доказали свою беззубость, беспомощность и бессмысленность...