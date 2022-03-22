По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в Москве открылся центр сбора гуманитарной помощи для беженцев. Его работу организовал Синодальный отдел по благотворительности, сообщает Диакония.Ru.

Центр сбора гуманитарной помощи открыт ежедневно с 10.00 до 19.00 по адресу: Москва, 2-й Кадашевский переулок, дом 7 (вход через Кадашевский тупик). Здесь принимают новую одежду и обувь, новую школьную форму, продукты длительного хранения, средства гигиены, бытовую химию, подгузники, детское питание. Полный список необходимого опубликован на сайте Синодального отдела по благотворительности.

Собранную помощь будут сортировать и распределять для выдачи беженцам, которые обращаются в церковный штаб адресной помощи в Москве, а также будут отправлять в региональные церковные пункты сбора гуманитарной помощи для дальнейшей передачи беженцам в России и в зоне конфликта.

В едином центре сбора будет приниматься гуманитарная помощь весом до 5 тонн, для передачи грузов свыше 5 тонн — необходимо предварительно звонить на горячую линию церковной социальной помощи «Милосердие» 8−800−70−70−222.

Центр нуждается в помощи транспортных компаний, которые оказывают услуги по доставке грузов по Москве и в регионы. Предложения по этим вопросам можно оставлять по горячей линии церковной социальной помощи «Милосердие» 8 800 70 70 222 (бесплатно, круглосуточно).

«Обращаем внимание, что мы не принимаем б/у вещи, только новые, — прокомментировала координатор московского церковного штаба помощи Нина Миловидова. — Мы открыли наш центр в самом центре Москвы, куда легко добраться из любой точки столицы. Центр сбора и центр выдачи помощи находятся в разных местах Москвы — мы это сделали специально для удобства беженцев и тех, кто привозит помощь».

Напомним, что церковный штаб адресной помощи беженцам в Москве открыт с начала марта и работает ежедневно с 10.00 до 19.00 по адресу: Москва, улица Николоямская, дом 49, строение 3. Здесь беженцам выдают продукты, одежду и предметы первой необходимости, оказывают психологическую помощь, предоставляют юридические консультации, направляют за медицинской помощью в церковную Больницу Святителя Алексия. Беженцам без документов оказывают помощь в их оформлении.

C февраля 2022 года Церковь организует помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям, оставшимся в зоне конфликта на Украине. Синодальный отдел по благотворительности направил в епархии Рекомендации по организации помощи беженцам. В российских регионах, куда прибыли беженцы, организованы епархиальные штабы помощи, священники посещают пункты временного размещения (ПВР), оказывают людям духовную поддержку. Добровольцы и сестры милосердия в 41 епархии Русской Православной Церкви привозят в ПВР горячее питание, одежду, предметы первой необходимости. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в российских храмах и монастырях организован сбор средств на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям. Координирует помощь Церкви Синодальный отдел по благотворительности. Мирных жителей размещают в церковных учреждениях.

Беженцев и нуждающихся людей приняли Святогорская лавра Донецкой епархии, Свято-Троицкий Браиловский женский монастырь, Иоанно-Богословский мужской монастырь и Крестовоздвиженский храм Винницкой епархии, Троицкий кафедральный собор и Успенский Елецкий монастырь Черниговской епархии, Галайковский Свято-Преображенский монастырь Могилев-Подольской епархии, Банченский монастырь Черновицко-Буковинской епархии, Кирилло-Мефодиевский Свалявский, Николаевский, Покровский Ракошинский и Успенский Домбокский монастыри Мукачевской епархии, Свято-Успенская Почаевская Лавра, Ольшанский женский монастырь и Нещеровский Свято-Преображенский монастырь Киевской епархии, Архангельско-Михайловский монастырь Одесской епархии, Свято-Елизаветинский монастырь и Свято-Успенский храм Кировоградской епархии, Городокский, Дерманский, Беловский, Гощанский монастыри Ровенской епархии. Церковный благотворительный фонд «Помогаем» открыл пункт временного размещения в Днепропетровской области, в котором размещены люди, эвакуированные из Харькова.

В России беженцев разместили в Свято-Иверском женском монастыре, Александрийском приюте Ростовской-на-Дону епархии, в приюте при Покровском храме в Каменске-Шахтинском и в станице Манычской Шахтинской епархии, в церковном приюте в Воронежской епархии. Также при поддержке Церкви размещены беженцы в Новочеркасске Ростовской-на-Дону епархии.

Помочь беженцам и пострадавшим мирным жителям можно, отправив смс на номер 3443 со словом «Беженцы» и суммой пожертвования, например, «Беженцы 300». Пожертвовать средства с помощью банковской карты можно также на специальной странице Синодального отдела по благотворительности.

Предложить свою помощь или обратиться за помощью можно по номеру федеральной горячей линии церковной социальной помощи «Милосердие» 8 800 70 70 222.

Русская линия