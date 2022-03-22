Сербский Патриарх Порфирий встретился с президентом Сербии Александром Вучичем и обсудил с ним ситуацию на Украине и в Косово…

21 марта 2022 года Сербский Патриарх Порфирий и Президент Сербии Александр Вучич обсудили события на Украине и в Косово и Метохии. Предстоятель Сербской Церкви представил Вучичу инициативу поддержки мирных беженцев с территории Украины, а также помощи, которую Сербская Церковь намеревается направить людям, находящимся в зоне боевых действий, сообщает Православие.Ru.

Сербский президент в свою очередь пообещал приложить усилия к тому, чтобы беженцы получили своевременную и адекватную помощь.

Одновременно с этим Патриарх Порфирий и Александр Вучич обсудили положение на территории Косово и Метохии. Президент сообщил Патриарху о последних решениях косовских властей, ситуации в регионе, а также о тек вызовах, с которыми столкнулась Сербия на фоне происходящего на территории Украины.

Патриарх Порфирий детально проинформировал Президента о продолжающихся нападениях на имущество Сербской Православной Церкви и подчеркнул необходимость сохранения единства сербского народа.

В настоящее время простые сербы активно поддерживают военную операцию России на Украине, и на этом фоне нет ничего удивительного, что в Белграде рассматривают украинские события сквозь призму происходящего в Косово.

Сербы надеются на продолжение активной поддержки Москвы на косовском направлении, тем более, что всё последнее время албанские косовары ведут себя крайне агрессивно, и напряжение нарастает. Это означает, что Балканы могут стать ещё одной горячей точкой в Европе, где могут вспыхнуть военные действия.

Русская линия