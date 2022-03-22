Сегодня день памяти протоиерея Алексия Мешковского, расстрелянного, как и те новомученики, «чей ныне день сый», в 1938 г. в Бутово.

Он родился тоже 9 марта 1873 г. в семье священнослужителя Курской губернии. Окончив Курскую семинарию, был рукоположен во иерея и служил священником в Курске. Был одним из основателей и товарищем председателя курского губернского отдела Союза Русского Народа (СРН). В 1912 г. избран депутатом 4-й Государственной Думы, был членом фракции правых. Принимал активное участие в деятельности правых организаций Петербурга, был кандидатом в члены Главного Совета СРН, членом Русского Собрания, Всероссийского Филаретовского общества народного образования, основанного В.М.Пуришкевичем. Одновременно закончил Петроградскую духовную академию со степенью кандидата богословия.

После Февральской революции подвергался гонениям. Объединенное собрание курского духовенства исключило его из своей среды «как лицо, своей вредной, преступной деятельностью навлекающее на себя общее презрение и осуждение». В связи с постановлением о его немедленном аресте он перебрался из Курска в Москву. В декабре 1918 г. был арестован в Москве и отправлен в Курск.

Обвинялся в принадлежности к СРН и правой фракции Госдумы. Был заключен в тюрьму, но по ходатайству прихожан вскоре был освобожден. Вернулся к пасторской службе в Москве. В 1930 г. был повторно арестован и приговорен к трем годам заключения в лагере. После отбытия заключения служил священником в Московской области. В январе 1938 г. был арестован в третий раз и решением тройки УНКВД по обвинению в принадлежности контрреволюционной группировке приговорен к расстрелу.

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