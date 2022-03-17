Глава Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви митрополит Нежинский и Прилукский Климент в разговоре с журналистами BBC News Украина решительно опроверг любое сближение с «ПЦУ» и подчеркнул, что до окончания военных действий никаких серьезных поспешных шагов в отношении дальнейшей судьбы УПЦ делать не стоит, сообщает «Союз православных журналистов».

«Будущее УПЦ будет определяться соборно, всем епископатом. Сегодня не то, что епископы собраться не могут, но даже в некоторых епархиях, как у меня, территория епархии поделена на несколько кусочков и между ними нет связи», — сказал владыка.

Также митрополит Климент отметил, что в условиях военного времени созывать Архиерейский Собор не представляется возможным.

«Поэтому сегодня понимание путей церковной жизни в будущем может быть разве что на уровне отдельных размышлений, которые не всегда будут соответствовать реальным перспективам. Реальные, законные, поэтому авторитетные решения могут приниматься только Архиерейским Собором. Важные вещи следует делать не на скорую руку. И они должны приводить не к новым разделениям, а к укреплению единства святой Церкви», — заявил митрополит Климент.

Также в ходе интервью владыка подчеркнул, что единственной канонической и жизнеспособной Церковью на Украине является УПЦ во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.

Русская линия