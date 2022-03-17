Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) в интервью «Союзу православных журналистов» прокомментировал информацию о подготовке Фанаром на Украине новой церковной структуры, выразив уверенность, что верные и духовенство канонической Церкви на Украине останутся под омофором Блаженнейшего Митрополита Киевского Онуфрия.

«Разделяй и властвуй — этот старинный принцип используется и сегодня извечным врагом Церкви Христовой. И, как всегда, под благим предлогом. Но эти кабинетные стратеги, предлагающие верующим в Украине теперь переходить под прямое подчинение патриарха Варфоломея, опять ошибаются в наших верующих, как и в 2019 году, — считает иерарх УПЦ. — Они до сих пор не поняли, что наша Церковь живёт по совершенно иным законам — не по тем законам, по которым они привыкли жить. Идея разобщить, разрушить Украинскую Православную Церковь, пользуясь военным временем, изначально обречена на неудачу».

Митрополит Феодосий напомнил, что УПЦ — истинная и единственная каноническая Церковь на территории современной Украины. А значит, её верующие находятся под защитой Спасителя.

«Мы под особым Божиим смотрительством и вниманием. И это — главное и абсолютное наше преимущество. Пользуясь этим преимуществом, Церковь Христова пережила Нерона и Диоклетиана, прошла через периоды империй, выжила при большевиках и Советах. Нет никаких сомнений, что наша Церковь переживёт и эту войну, и это время, и этот прессинг. Сердца и надежды большинства верующих УПЦ всегда были обращены по преимуществу в вечность, а не на землю, в отличие от наших „конфессиональных оппонентов“. Именно поэтому подавляющее большинство наших верных не так подвержены влияниям земных событий и катаклизмов, как представители других „церковных“ структур. Надеющийся на Бога, думающий о вечности всё видит по-другому. Поэтому нашу Церковь и бережёт Господь. Этого никак не могут понять те, кто борется с нами. Сколько раз нам говорили: „Вам осталось недолго, готовьтесь исчезнуть“. Даже за последние 30 лет мы это слышали несколько раз. А незадолго до этого Хрущёв обещал показать последнего из нас по телевизору. Так бы оно и было, если бы не Бог был нашим Хранителем и Промыслителем», — напомнил иерарх УПЦ.

Владыка выразил сожаление, что не все это сейчас понимают. Во время всеобщего стресса не все понимают этот духовный закон и помнят о нём — как среди гонителей, так и среди «зашатавшихся» членов Церкви. Многие в панике от земных событий, от огненных испытаний. А другие этим пользуются.

«Сейчас война начала ярко проявлять скрытые ранее качества людей, в том числе и священнослужителей, как хорошие, так и негативные, — считает митрополит Феодосий. — Верные своей Церкви священники и миряне во время войны сплотились ещё сильнее. Кто слабее — запаниковали и зашатались. А те, кто был с „двойным дном“, с гнильцой, вообще начали снимать свои овечьи маски. Война раскрыла сокровенное в людях. Но война обязательно закончится. А то, что вышло наружу, обратно не спрячешь. Это, наверное, можно будет смыть только глубоким и искренним покаянием. И наша Церковь обязательно выстоит. Несмотря на новые сверхценные идеи околоцерковных стратегов».

«И главная задача сегодня для нас, верных архиереев, священников и мирян, — поддержать слабых, уберечь зашатавшихся, защитить павших духом. С нами Бог, братья», — заключил владыка.

Русская линия