Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополита Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) выступил со специальным обращением, котором с горечью отметил, что «боевые действия на территории Украины привели к многочисленным разрушениям Божьих храмов», сообщает портал «Православная жизнь».

«На востоке, юге, севере и центре страны Украинская Православная Церковь частично или полностью потеряла больше 30 храмов. И эта цифра может значительно возрасти, поскольку со многими городами у нас нет связи. Вследствие обстрелов разрушаются как сельские храмы, так и кафедральные соборы. Верующие теряют церкви, в которых молилось много поколений наших предков. Например, в Бориспольской епархии в результате прямого попадания снаряда сгорел Свято-Георгиевский храм в селе Загоричи. Это был чудесный деревянный храм XIX столетия, который выстоял даже во время Второй мировой войны. Однако на прошлой неделе на его месте осталось только пепелище», — отметил архипастырь.

«Возможно, кто-то возразит: „О чем вы говорите? Люди гибнут, а вы о своих храмах“. Действительно, война не щадит никого и ничто. Гибнут мирные люди, взрослые и дети, наши соотечественники и на Киевщине, и в Харькове, Донецке, Мариуполе, Северодонецке, Изюме, Ровно. Кажется, уже и нет такого региона в Украине, где нет жертв. Разрушается инфраструктура, дома, памятники истории и архитектуры. Всё это „пожирает“ война. Но всё-таки храм — это не просто здание, это место особенного присутствия Бога. Место, где христиане соединяются с Ним в Таинстве Причастия. Храм одновременно находится и в мире, и над миром. В нём мы должны чувствовать себя абсолютно защищенными. Большинство храмов Украинской Православной Церкви с самого начала боевых действий предоставляют убежище мирным гражданам. Люди прятались и прячутся там во время обстрелов. А многие из тех, кто из-за войны потерял своё жилище, нашли в храмах второй дом», — заявил митрополит Антоний.

«Потому совершенно недопустимо использовать храмы в качестве военных целей. Понимаю, что на войне случаются ошибки. Но не в таком количестве. Призываю всех, от кого это зависит, прекратить обстрелы православных храмов. И, в конце концов, прекратить эту ужасную войну», — заключил украинский архиерей.

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