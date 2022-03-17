|Сводка новостей от 17 марта 2022
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Митрополит Черкасский Феодосий: «Фанарские стратеги», пользуясь войной, опять хотят разделить нашу Церковь. Но УПЦ переживёт и это
Русская Православная Церковь продолжает разъяснять свою позицию по событиям на Украине
Митрополит Бориспольский Антоний: В результате военных действий Украинская Православная Церковь частично или полностью потеряла больше 30 храмов
Митрополит Нежинский Климент: Будущее Украинской Православной Церкви возможно будет определять только соборно после окончания военных действий
Этот день в Русской истории