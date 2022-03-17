В Издательском совете Московской Патриархии пройдёт конференция, посвященная 100-летию начала массовых гонений на Церковь…

К 100-летию трагедии насильственного изъятия церковных ценностей и начала массовых гонений

24 марта 2022 года в Издательском совете Русской Православной Церкви в рамках деятельности комиссии Межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации состоится конференция на тему: «Отражение в современной литературе и искусстве эпохи гонений на Церковь в период 20-х — 30-х годов прошлого века».

Конференция приурочена к 100-летию трагедии насильственного изъятия церковных ценностей и начала массовых гонений.

В работе конференции примут участие писатели, историки, представители музейного сообщества. Они затронут вопросы объективного отображения в литературе и искусстве трагической эпохи гонений на Церковь.

Мероприятие состоится в очно/дистанционном формате в Каминном зале Издательского совета Русской Православной Церкви по адресу: г. Москва, ул. Погодинская, д. 20/3, стр. 2. Начало в 15.00.

По вопросам подготовки докладов просим обращаться по телефону:+7 (495) 545-58-11, доб. 223, эл. адрес: id. vonifatiy@izdatsovet.ru

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