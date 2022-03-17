В беседе с Архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби Святейший Патриарх Кирилл заявил, что у каждого человека должно быть право свободно исповедовать свою веру и говорить на своем родном языке…

Русская Православная Церковь продолжает разъяснять свою позицию по событиям на Украине

16 марта 2022 года при помощи средств удалённой связи состоялась беседа Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Со стороны Русской Православной Церкви в разговоре принял участие председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион.

От Церкви Англии участвовал руководитель аппарата Архиепископа Кентерберийского Дэвид Портер.

Состоялось детальное обсуждение критической ситуации на Украине. Патриарх Кирилл подробно изложил позицию РПЦ по происходящим событиям, начиная с 2014 года. Был затронут гуманитарный аспект кризиса, включающий в себя тему оказания церковной помощи беженцам. Предстоятель РПЦ особо отметил, что у каждого человека должно быть право свободно исповедовать свою веру и говорить на своем родном языке, не подвергаясь при этом политическим преследованиям.

Стороны подчеркнули необходимость скорейшего достижения прочного мира, основанного на справедливости, и договорились о продолжении взаимодействия.

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