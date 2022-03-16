Архиепископ Кипрский Хризостом использовал военные действия на Украине как очередной предлог для оправдания признания украинских раскольников…

Кто о чём, а вшивый о бане

Комментируя трагические события на Украине, Архиепископ Кипрский Хризостом II, ранее единолично признавший украинских раскольников и выступивший против канонической УПЦ, заявил, что происходящее является оправданием решения Фанара о предоставлении автокефалии Украинской Церкви. Об этом он сказал в эфире государственного телевидения Кипра 13 марта 2022 года, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Orthodoxia.info.

По мнению Кипрского Архиепископа, текущий военный кризис на Украине показывает, что претензии в адрес Константинопольского Патриарха носят политический, а не церковный характер.

«Братья, которые говорили, что украинский вопрос является богословским и церковным, были опровергнуты. Выяснилось, что он политический», − отметил Кипрский Архиепископ.

Позицию других Поместных Православных Церквей, отказавшихся поддержать вторжение Фанара на Украину, владыка Хризостом объяснил тем, что в прошлом веке «половина Православия» была под властью коммунистических режимов. «К сожалению, они до сих пор находятся под влиянием русских», − добавил Архиепископ Хризостом.

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