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Сводка новостей от 16 марта 2022

Кто о чём, а вшивый о бане
Архиепископ Кипрский Хризостом использовал военные действия на Украине как очередной предлог для оправдания признания украинских раскольников…

Архиепископ Кипрский ХризостомКомментируя трагические события на Украине, Архиепископ Кипрский Хризостом II, ранее единолично признавший украинских раскольников и выступивший против канонической УПЦ, заявил, что происходящее является оправданием решения Фанара о предоставлении автокефалии Украинской Церкви. Об этом он сказал в эфире государственного телевидения Кипра 13 марта 2022 года, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Orthodoxia.info.

По мнению Кипрского Архиепископа, текущий военный кризис на Украине показывает, что претензии в адрес Константинопольского Патриарха носят политический, а не церковный характер.

«Братья, которые говорили, что украинский вопрос является богословским и церковным, были опровергнуты. Выяснилось, что он политический», − отметил Кипрский Архиепископ.

Позицию других Поместных Православных Церквей, отказавшихся поддержать вторжение Фанара на Украину, владыка Хризостом объяснил тем, что в прошлом веке «половина Православия» была под властью коммунистических режимов. «К сожалению, они до сих пор находятся под влиянием русских», − добавил Архиепископ Хризостом.

Русская линия

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