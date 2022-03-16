Константинопольский Патриархат планирует создать в Киеве ещё одну церковную юрисдикцию, целью которой будет раскол УПЦ и переход украинских архиереев в своё прямое подчинение…

Константинопольский Патриархат решил негласно создать на Украине ещё одну церковную юрисдикцию, отделенную и от Русской Православной Церкви и от раскольнической «ПЦУ». По данным «Союза православных журналистов», в новую структуру будут завлекать священников и архиереев, которые в условиях военных действий на Украине отказываются поминать Святейшего Патриарха Кирилла, но при этом не видят возможности объединяться с раскольниками.

Первый вброс на эту тему сделал на днях активный апологет украинского раскола архимандрит Кирилл (Говорун). Он написал, что Константинопольский Патриарх Варфоломей разрешил клирикам УПЦ, отказавшимся поминать Предстоятеля Русской Православной Церкви, поминать его — без вступления в «ПЦУ» и каких-либо дополнительных канонических процедур.

Никаких официальных подтверждений или заявлений от Фанара по этому поводу пока нет. Однако в церковных кругах уже активно ведутся разговоры и прощупываются архиереи по поводу возможности выйти из юрисдикции канонической УПЦ. В первую очередь прорабатывают епархии, которые отказались поминать Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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