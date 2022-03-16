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Сводка новостей от 16 марта 2022

Церковная Москва и Ватикан вышли на связь
Святейший Патриарх Кирилл по видеосвязи разъяснил папе Римскому Франциску и главе позицию Русской Церкви по Украине…

Святейший Патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск16 марта 2022 года при помощи средств удаленной связи состоялась беседа Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Со стороны Русской Православной Церкви в разговоре принял участие председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

От Римско-Католической Церкви присутствовал глава Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох.

Его Святейшество сердечно приветствовал Предстоятеля Римско-Католической Церкви, выразив удовлетворение в связи с возможностью организации разговора.

Далее состоялось детальное обсуждение ситуации на украинской земле. Особое внимание было уделено гуманитарным аспектам текущего кризиса и действиям Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви по преодолению его последствий. Стороны подчеркнули исключительное значение продолжающегося переговорного процесса, выразив надежду на скорейшее достижение справедливого мира.

Папа Франциск и Святейший Патриарх Кирилл также обсудили ряд текущих вопросов двустороннего взаимодействия.

При этом о том, состоится ли в какой-то ближайшей перспективе запланированная вторая по счёту встреча Патриарха Кирилла и папы Франциска, не сообщается.

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