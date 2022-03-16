Русская линия
Сводка новостей от 16 марта 2022

Нападки, основанные на глубоких исторических предрассудках и тенденциозных стереотипах
В Сербской Православной Церкви отреагировали на резолюцию Европарламента с нелепыми обвинениями в свой адрес…

Герб Сербской Православной ЦерквиСербская Православная Церковь отреагировала на недавние нападки Европарламента по поводу продвижения интересов России в Европе специальным заявлением, в котором подчеркивается, что неуместное упоминание её в очередной резолюции основано на глубоких исторических предрассудках и тенденциозных стереотипах, что само по себе Сербскую Церковь не удивляет, сообщает Православие.Ru.

Особенно неадекватными выглядят претензии европарламентариев по поводу традиционных ценностей, которые Сербская Церковь всегда защищает, как, собственно, и Русская, и любая другая Православная Церковь, а также иные христианские конфессии, последователи ислама и иудаизма. Для Сербской Церкви это элементарные человеческие ценности, которые не могут изменяться в зависимости от чьего-то политического мнения или позиции некой общественной группы. На их основании строится или разрушается общество, государство и нация, подчеркивается в сообщении.

Также Сербской Церкви непонятны критические замечания по вопросу церковно-государственных отношений, и почему они сами по себе упоминаются в негативном контексте в резолюции Европарламента.

В заявлении Сербской Православной Церкви резюмируется, что чье бы то ни было вмешательство в её дела и служение недопустимы: «Церковь продолжит молиться единому Миротворцу, Распятому и Воскресшему Христу о мире между людьми, живущими на этих просторах и о мире всего мира».

Русская линия

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Нападки, основанные на глубоких исторических предрассудках и тенденциозных стереотипах
В Сербской Православной Церкви отреагировали на резолюцию Европарламента с нелепыми обвинениями в свой адрес...

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