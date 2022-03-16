Предстоятель Русской Православной Церкви призвал верующих в дни Великого поста ежедневно читать канон Пресвятой Богородице о воцарении мира на Украине…

Святейший Патриарх Кирилл: «Обратим же наши взоры и воздыхания к усердной Заступнице рода христианского»

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем обращении от 16 марта 2022 года в связи с событиями на Украине призвал всех верных чад Русской Православной Церкви во время Великого поста ежедневно совершать чтение канона Пресвятой Богородице, сообщает Патриархия.Ru.

«Мы переживаем сегодня непростой исторический период: все наши мысли, тревоги и молитвы связаны с происходящими событиями на Украине. Но даже в самые трудные времена испытаний наш народ искал помощи у Пресвятой Богородицы, которая всегда была усердной ходатаицей и заступницей Святой Руси», — отметил Святейший Владыка.

«Во дни Великого поста, когда Церковь в покаянии предстоит Господу, обращаюсь ко всем вам, мои дорогие, с призывом читать ежедневно „Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии“ с прибавлением к нему утверждённой ранее молитвы о восстановлении мира», — говорится в обращении Его Святейшества.

«Обратим же наши взоры и воздыхания к усердной Заступнице рода христианского, дабы по Ее неотступному материнскому ходатайству Человеколюбивый Господь приклонил Свою милость к нашим народам и даровал крепкий и необоримый мир», — заключил Предстоятель Русской Православной Церкви.

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