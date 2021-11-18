По данным соцопроса ВЦИОМ, только треть россиян уже сделали прививку от ковида, треть — готовы вакцинироваться, а треть — не собираются этого делать…

18 ноября 2021 года Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные соцопроса россиян, посвященного вакцинации.

Согласно данным исследования, почти две трети россиян (64%) опасаются, что они или их близкие могут заболеть коронавирусом, 14% уже столкнулись с этой болезнью у себя или своих близких. При этом 13% уверены, что ни с ними, ни с их близкими, несмотря на пандемию и постоянные сообщения СМИ о коронавирусе, этого не случится. 6% пока вообще не задумывались над этим вопросом.

Характерно, что треть опрошенных россиян (35%) уже сделали прививку. 31% готовы сделать прививку от коронавируса вакциной российского производства. Однако 30% не собираются делать себе такую прививку.

Две трети россиян (65%) разделяют мнение о том, что даже сделав прививку от коронавируса, можно заразиться ковидом. При этом они уверены, что вакцинированные всё равно переносят коронавирус легче тех, кто не сделал прививку (68% среди жителей Москвы, 70% среди жителей Санкт-Петербурга). Не согласны с этим 27% россиян.

Почти две трети россиян (64%) согласны с мнением, что призывать людей отказаться от вакцинации — значит подвергать их жизнь и здоровье опасности (68% среди жителей Москвы, 69% среди жителей Санкт-Петербурга). 27% россиян так не считают.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 14 ноября 2021 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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