Русская линия
Сводка новостей от 18 ноября 2021

Подавляющее большинство россиян убеждены, что прививка не защищает от заражения коронавирусом
По данным соцопроса ВЦИОМ, только треть россиян уже сделали прививку от ковида, треть — готовы вакцинироваться, а треть — не собираются этого делать…

ВЦИОМ18 ноября 2021 года Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные соцопроса россиян, посвященного вакцинации.

Согласно данным исследования, почти две трети россиян (64%) опасаются, что они или их близкие могут заболеть коронавирусом, 14% уже столкнулись с этой болезнью у себя или своих близких. При этом 13% уверены, что ни с ними, ни с их близкими, несмотря на пандемию и постоянные сообщения СМИ о коронавирусе, этого не случится. 6% пока вообще не задумывались над этим вопросом.

Характерно, что треть опрошенных россиян (35%) уже сделали прививку. 31% готовы сделать прививку от коронавируса вакциной российского производства. Однако 30% не собираются делать себе такую прививку.

Две трети россиян (65%) разделяют мнение о том, что даже сделав прививку от коронавируса, можно заразиться ковидом. При этом они уверены, что вакцинированные всё равно переносят коронавирус легче тех, кто не сделал прививку (68% среди жителей Москвы, 70% среди жителей Санкт-Петербурга). Не согласны с этим 27% россиян.

Почти две трети россиян (64%) согласны с мнением, что призывать людей отказаться от вакцинации — значит подвергать их жизнь и здоровье опасности (68% среди жителей Москвы, 69% среди жителей Санкт-Петербурга). 27% россиян так не считают.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 14 ноября 2021 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Русская линия

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Подавляющее большинство россиян убеждены, что прививка не защищает от заражения коронавирусом
По данным соцопроса ВЦИОМ, только треть россиян уже сделали прививку от ковида, треть — готовы вакцинироваться, а треть — не собираются этого делать...

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