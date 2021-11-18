17 ноября 2021 года, в день 225-летия кончины Российской императрицы Екатерины II, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий совершил панихиду у Великой Императрице у её памятника в Краснодаре, сообщает сайт Екатеринодарской епархии.

Это была первая за многие годы панихида по Екатерине Великой в Краснодаре. Именно императрица пожаловала казакам кубанские земли. На её монументе начертан текст Жалованной грамоты, датированной 30 июня 1792 года и отправленной Екатериной II Черноморскому казачьему войску. В честь императрицы в 1793 году был основан и получил название город Екатеринодар — то есть, дар Екатерины.

«Императрица Екатерина Великая передала земли, на которых мы сейчас живём, Черноморскому казачьему войску — предкам наших казаков, — сказал митрополит Григорий. — Это был действительно добрый и благой дар, потому что казаки, поселившись на этой земле, не только её охраняли, но ещё и трудились, обрабатывали её. Мы с вами должны помнить, что наш город до 1920 года имел замечательное название — Екатеринодар. Он был даром императрицы нашим предкам, казакам. И сегодня, в день её кончины, мы помолимся о её упокоении. Нет на земле такого человека, который бы пожил и не согрешил. И у императрицы Екатерины II были ошибки, и мы также помолимся о том, чтобы Господь простил её грехи, вольные и невольные. Мы не должны забывать деяний наших предков, не должны забывать историю, а чтить память людей, которые оказывали нам благодеяния».

За панихидой вместе с духовенством Екатеринодарской епархии молились казаки Кубанского казачьего войска.

«К сожалению, раньше мы не совершали панихиды по царице Екатерине, — говорит духовник Кубанского казачьего войска, настоятель войскового Александро-Невского собора протоиерей Иоанн Гармаш. — И я верю, что сейчас эти поминовения станут традицией, что на эти богослужения будет приходить больше казаков, потому что мы должны быть благодарными царице Екатерине, что она даровала нам земли. В знак свидетельства этого мы имеем Грамоту, которая сегодня хранится в музее имени Фелицына».

Монумент в честь Екатерины Великой в Краснодаре был возведён ещё в начале ХХ века, в эпоху правления Государя Николая II. Однако коммунистическая власть безжалостно его уничтожила. Восстановлен памятник был в 2006 году.

Митрополит Григорий также выразил надежду, что панихиды в день кончины Екатерины Великой станут доброй традицией Екатеринодарской епархии и Кубанского казачьего войска.

Русская линия