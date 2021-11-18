Глава Рязанской митрополии митрополит Рязанский Марк, отвечая на вопрос читателя «КП-Рязань» об отношении Церкви к разделению общества на тех, у кого есть QR-код и на тех, у кого их нет, выступил против такой практики.

«Предполагаемый закон уже сейчас вызывает разделение в обществе. Уже сегодня ряд партий в Государственной Думе высказались против нововведения и заявили, что будут голосовать также против. Привитые люди осуждают непривитых за то, что из-за них общество не может вернуться к нормальной жизни. А непривитые на это отвечают, что новая прививка ничего не даёт и не спасает от поветрия, и приводят соответствующие статистические данные по странам мира», — отметил владыка.

По его словам, сегодня в Церкви «мы тоже видим разные представления о ситуации». «Но одно я могу сказать точно, Церковь не может рекомендовать государству скорее вводить режим QR-кодов и брать с нарушителей штрафы. Поскольку по своей природе Церковь не является и не может являться частью репрессивного аппарата государства», — указал архипастырь.

«Мы, конечно, понимаем озабоченность государства количеством заболевающих и количеством смертей и с уважением относимся к усилиям государства решить эту проблему, но не такими жёсткими методами. Столь жёсткие меры уже сегодня приводят к ещё большему разделению в обществе, которому в наше время, как никогда, необходимо сплотиться перед лицом внешних угроз. В Евангелии сказано, „всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падёт“ (Лк. 11:17). Так что Церковь не делит своих чад на непривитых и привитых, на имеющих QR-код и неимеющих такового. Для Бога все люди — дети. И Церковь переживает, видя фактическое насилие одних детей над другими, и молится о мирном разрешении создавшейся ситуации», — заключил митрополит Марк.

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