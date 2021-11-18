С 22 ноября 2021 года в Греции запрещено посещение храмов Элладской Православной Церкви невакцинированным от коронавируса верующим без наличия негативного ПЦР-теста.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт ORTHODOXIA INFO.

При этом чиновник заявил, что недопуск в храм без COVID-прививки или негативного теста предусмотрен циркуляром Синода Элладской Церкви. Также он отметил, что контролировать распоряжение властей, кроме государственных органов, будут и структуры ЭПЦ.

«Что касается богослужений в храмах, повторяю, верующие, которые не будут вакцинированы, должны сдать отрицательный лабораторный анализ. В конце концов, это предусмотрено в циркуляре Священного Синода, надзор за которым теперь возложен на его органы и, по выборке, на государство», — сказал Мицотакис.

После введения новых ограничений с 6 ноября в Греции запретили посещать без вакцинации или ПЦР-теста практически все учреждения и заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и храмов. При этом ряд греческих политиков потребовал распространить запрет и на посещения богослужений.

Русская линия